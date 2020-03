Coronavirus: Traction, puntare sul customer relationship management

Roma, 27 mar. (Labitalia) - Come sfruttare al massimo il digital marketing ai tempi del Covid 19? Traction, società leader in Italia nel performance marketing,consiglia di focalizzarsi su tre lettere: c-r-m: customer relationship management. Ovvero il database di contatti è il tesoro dell’azienda. “Tesoro - precisa Traction - troppo spesso sottovalutato: convertire i prospect del proprio database o fidelizzare i propri clienti (portandoli ad acquistare più volte) sono attività molto profittevoli e si possono realizzare con un’efficace pianificazione di e-mailing”.

Traction, specializzata anche nelle aree conversione e retention, utilizza la propria esperienza e tool efficaci come AutoCust (un software crm semplice e potente) e E-mailUrgency (il miglior modo per creare e gestire offerte a tempo tramite countdown) per portare vendite velocemente. “Come migliorare il business della propria azienda - spiega Pier Francesco Geraci, ceo di Traction - qual è il segreto per uscire più forti dalla crisi economica che stiamo vivendo? Avviando nuove iniziative e mettendo a disposizione di tutte le aziende e liberi professionisti soluzioni digitali, questo perché la digitalizzazione delle imprese significa innovazione, incremento dei profitti e anche di occupazione”.

Quindi, “più si è digital e più si è in grado di diventare forti e competitivi in un mercato così difficile e Traction è in prima linea non solo per i suoi servizi di consulenza ma anche attraverso la formazione. Oggi le imprese che vogliono avere successo non possono permettersi di ignorare il mondo digitale, proprio qui interviene la digital education di Traction con programmi di formazione sul digital per piccole e grandi aziende ma anche per imprenditori e startup”. “Li formiamo - racconta Geraci - con una tecnica super innovativa: insegniamo loro quello che noi stessi facciamo per i nostri clienti fino al giorno prima”. Il prossimo corso ‘Digital bootcamp’ di Traction si terrà a maggio e, per fronteggiare l’emergenza che ha colpito il nostro Paese, sarà fruibile sia in aula che in streaming.