Lavoro: Umana-CvIng, al via Digital talent week summer edition

Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Una stagione estiva che si appresta a cominciare con ancora molti punti interrogativi, ma con una certezza: le aziende avranno bisogno di nuove professionalità per affrontare i nuovi, inediti contesti e le economie che si genereranno alla ripartenza. E' con l’obiettivo di selezionare queste professionalità che Umana e CvIng hanno dato vita alla Digital talent week - summer edition, una career week 100% digitale, un luogo dove aziende e candidati si incontrano senza barriere spazio-temporali.

Un ambiente digitale per l’employer branding e per il recruiting dedicati al mondo dell’ho.re.ca (hotellerie, restaurant, caffè), ma anche alle attività di filiera lunga, come il retail stagionale o la sicurezza (ad esempio steward od hostess per gestire i flussi nei negozi e indicare il corretto utilizzo dei presidi di sicurezza) o, ancora, alla selezione di figure per la gdo, che nelle zone turistiche vedrà un ulteriore incremento.

La Digital talent week - summer edition vuole essere uno strumento per aiutare le aziende a reclutare tutto il personale necessario per la stagione estiva in una sola settimana, ben sapendo che alla ripresa della stagione poco tempo avranno per i loro processi di selezione e reclutamento di personale adeguato alle nuove esigenze.

La Digital talent week - summer edition avrà luogo dal 3 al 9 giugno 2020 e sarà strutturata come una mappa digitale composta da diversi stand che rappresenteranno ognuno un’azienda con le proprie offerte di lavoro per i candidati, attivabili da questi attraverso un processo generato da CVing. Durante l'evento saranno disponibili numerosi contenuti formativi e informativi relativi al mondo del lavoro.

E' una piccola, grande rivoluzione che, grazie a una piattaforma digitale innovativa e semplifica, valorizza un onetoone lavoratore-azienda in un tempo in cui ricerca e offerta hanno bisogno di merito e qualità, competenza, immediatezza e certezza di prospettiva imprenditoriale. Nell’edizione dell’anno scorso ideata e curata da CVing sono state raggiunte 4 milioni di persone, si sono registrate 33.000 visite al sito e sono state processate circa 10.000 candidature.