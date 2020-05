Montagna: nasce Promofalcade Dolomiti, task force per ripresa del turismo

Roma, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Falcade lancia la sfida al post Covid-19 con una società consortile per il rilancio del turismo. Si chiama 'PromoFalcade Dolomiti' la nuova realtà che unisce gli attori del territorio nella valorizzazione delle offerte turistiche e paesaggistiche della Valle del Biois che include Vallada e Canale d’Agordo. La Valle del Biòis si estende per 20 km, seguendo il corso dell'omonimo torrente, tra le Pale di San Martino, la Marmolada e il Monte Civetta, ai piedi del Gruppo del Focobon e della Catena dell'Auta. Incorniciata dalle Dolomiti patrimonio dell'umanità Unesco, l’area si prepara alla ripresa con un lavoro di squadra che coinvolge scuole sci, albergatori, ristoratori, rifugi, pro loco e impianti di risalita.

"Con la nascita di PromoFalcade Dolomiti - spiega Antonella Schena, presidente di PromoFalcade Dolomiti - ci proponiamo di dare una risposta concreta per il rilancio del territorio. Abbiamo lavorato intensamente, con riunioni online durante il lockdown, per farci trovare pronti nel momento in cui sarà possibile ripartire, affrontando le sfide che ci aspettano nell’immediato futuro per la promocommercializzazione della Valle del Biois, delle sue bellezze, strutture e servizi per attirare flussi turistici a livello nazionale e internazionale. Ci auguriamo che anche tutti gli altri esercizi commerciali, artigiani e altre attività si uniscano a noi per fare squadra insieme".

Attraverso la creazione di questa consortile l’area si prepara a divenire voce attiva: "Grazie a PromoFalcade Dolomiti potremo sedere e portare le nostre istanze e prodotti sui tavoli strategici della Provincia, attraverso la Dmo Dolomiti, e della Regione Veneto", spiega la presidente di PromoFalcade Dolomiti, Antonella Schena.

Con una sede all’interno del municipio di Falcade e un sito web che sarà attivo a breve (www.falcadedolomiti.it) PromoFalcade Dolomiti ha già messo in campo una strategia di comunicazione digitale attraverso i canali Instagram e Facebook 'Falcade Dolomiti' che danno voce ai ristoratori del territorio, con video ricette, prodotti tipici, bellezze paesaggistiche, servizi e proposte culturali. Il tutto in attesa di poter riaprire le porte al turismo e annunciare il calendario di eventi a cui si sta lavorando.

"Sono molto felice - afferma il sindaco di Falcade, Michele Costa - che sia nata questa realtà che unisce i diversi attori del territorio. L’intera Valle del Biois merita di essere promossa non solo per le bellezze naturalistiche che può offrire ma anche perché sino ad oggi abbiamo saputo conservare la nostra identità, rimanendo un paese di montagna che sa accogliere i turisti con eventi e proposte senza piegarsi alle logiche del turismo di massa. Che PromoFalcade Dolomiti nasca proprio in un momento così complesso dimostra come la nostra gente sappia rimboccarsi le maniche davanti alle difficoltà e guardare al futuro con la tenacia di chi raggiunge la cima delle nostre vette e punta lo sguardo all’orizzonte. Il Comune di Falcade è al fianco di PromoFalcade Dolomiti ed è pronto a fare squadra con i diversi attori coinvolti per il bene della nostra splendida valle".

Dopo anni di assenza di un ente locale di promozione turistica, il territorio torna così a fare squadra per guardare al futuro con ottimismo e ripartire dopo il lockdown.