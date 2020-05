Milano-Bicocca, nasce laurea per manager trasparenza e innovazione

Milano, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Dal foro alle imprese e agli enti pubblici. All’università di Milano-Bicocca, nasce il corso di laurea magistrale in Diritto delle organizzazioni pubbliche e private. Dall’anno accademico 2020/2021, l’offerta formativa dell’ateneo si arricchisce di un nuovo percorso di due anni, per un totale di 71 corsi di studio tra triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico: un indirizzo pensato come un ideale completamento del triennio in Scienze giuridiche anche per coloro che desiderano intraprendere una carriera diversa dalle tradizionali professioni forensi.

I laureati del nuovo corso magistrale potranno ricoprire posizioni manageriali nei settori pubblico e privato, ma anche nel mondo del no profit. Trasparenza, anticorruzione, responsabilità penale delle imprese. Si tratterà di figure capaci di affrontare da diversi punti di vista i problemi che caratterizzano le organizzazioni complesse, grazie alla forte preparazione in campo giuridico, affiancata dall’approfondimento di tematiche innovative come gli smart contracts, i bitcoin e la blockchain technology, nonché le applicazioni derivanti dalle nuove tecnologie digitali.

Il corso di laurea formerà professionisti in grado di creare connessioni tra settore pubblico e privato, sulla base di una contaminazione virtuosa tra i due profili: un approccio, questo, che caratterizza soprattutto il primo anno di corso

Al secondo anno, invece, attraverso la scelta di due differenti curricula, è prevista la possibilità, in un caso, di approfondire temi più legati al settore privato, con attività formative relative a contratti di impresa e sistemi di pagamento, rapporti bancari, operazioni di finanziamento; nell’altro, aspetti che riguardano più da vicino la pubblica amministrazione, con insegnamenti specialistici anche nei settori dell’urbanistica e della tutela ambientale.

"Il corso - spiega Loredana Garlati, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Milano-Bicocca - consente l’acquisizione di un’adeguata padronanza degli aspetti giuridici e dei principali strumenti delle scienze economiche e sociali che caratterizzano l’operatività delle organizzazioni complesse, sia nel settore pubblico, sia nel settore dell’impresa privata, compresa quelle no profit".

"In ragione dell’evoluzione sociale e dell’incrementata complessità degli enti pubblici e privati - sottolinea - la dimensione giuridica ha acquisito in essi un ruolo sempre più centrale, condizionante e imprescindibile. Per rispondere a queste esigenze, il corso è stato progettato per formare una figura di elevata professionalità, in grado contribuire, in modo innovativo, alla gestione delle attività di tali organizzazioni, a ogni livello".