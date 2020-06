Coronavirus: Baxter, donazioni mascherine ecografo medicinali l'impegno per Italia

Roma, 1 giu. (Labitalia) - “Da quando è esplosa l’emergenza Covid19, Baxter ha sempre mantenuto la continuità operativa ed assistenziale su tutto il territorio Italiano. Un risultato eccezionale per il quale vogliamo ringraziare pubblicamente tutti i nostri dipendenti”. Lo dichiara Stefano Collatina, Country Head Baxter Italia, azienda attiva da 85 anni nel mondo e da 45 anni in Italia, specializzata in prodotti e servizi per la terapia intensiva, chirurgia, assistenza nutrizionale e terapie renali.

"I nostri 4 stabilimenti produttivi in Italia non hanno mai chiuso i battenti, grazie all’adozione di misure di sicurezza straordinarie per la protezione della salute, quali la misurazione della temperatura in ingresso, la fornitura di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale, l’attivazione di turni notturni e l’assunzione di personale esterno. Questo ci ha permesso di rispondere prontamente alle richieste, la gran parte delle quali in regime di urgenza legate al Covid19", spiega Collatina riassumendo l'impegno dell'azienda durante l'emergenza sanitaria.

"Il nostro servizio di assistenza domiciliare, per i pazienti oncologici e per i pazienti indialisi, non ha mai smesso di prestare le cure, anche nei casi di positività al Covid, in tutte le zone d’Italia. Ai nostri operatori abbiamo fornito procedure di triage per verificare lo stato dei pazienti prima di una visita, nonché tutti i dpi e le procedure specifiche per la protezione da rischio biologico. Abbiamo anche garantito assistenza tecnica agli ospedali e pazienti che utilizzano i nostri innovativi device nei reparti di terapia intensiva e siamo riusciti ad offrire training on line ai team delle unità, laddove le condizioni non permettevano l’accesso al centro", dice ancora Collatina.

Anche la Supply Chain ha fatto la sua parte, "grazie alla cura di tutta la distribuzione e -commenta il manager italiano- all’adozione di procedure di sicurezza rigidissime durante la distribuzione di farmaci presso ospedali e pazienti". "Baxter Italia ha sempre mantenuto un dialogo attivo con le istituzioni centrali e sul territorio, evidenzia Collatina- rendendosi disponibile anche per il reperimento e la distribuzione del Propofol, un farmaco anestetico utilizzato in terapia intensiva per la sedazione dei pazienti, alle Regioni che ne hanno avuto più bisogno. Sono state acquistate più di centomila mascherine chirurgiche e dpi certificati, che sono stati responsabilmente consegnati a chi lavora in fabbrica o sul campo, a tutti i nostri dipendenti ed ai collaboratori esterni ma anche ai molti centri ed alle tante associazioni che ne hanno fatto richiesta. Uno sforzo di approvvigionamento costante che ci ha permesso di lavorare in sicurezza".

"La protezione della salute dei nostri dipendenti è stata sempre la nostra priorità e lo abbiamo dimostrato con l’adozione immediata dello smart-working in tutti gli uffici e l’estensione del welfare aziendale. Un rapporto, quello con i dipendenti che è stato saldamente mantenuto grazie ad incontri periodici on line ed a una comunicazione costante. Infine, oltre ai fondi raccolti e donati da Baxter International Foundation a diverse Ong in Europa, tra cui anche Save the Children in Italia, abbiamo lanciato altre iniziative di responsabilità sociale: campagna di donazione di ore di lavoro a favore di Onlus, donazione di un ecografo ad un centro ospedaliero, rilancio di campagne delle associazioni pazienti e donazione di pasti per i più fragili", spiega Collatina.

“Il nostro approccio – conclude Collatina - sempre allineato con le procedure di legge e con quelle, ancora più rigide di Baxter International, ha dato i suoi frutti: abbiamo garantito la massima sicurezza a tutti i nostri dipendenti e in tutte le nostre sedi,continuando a fornire terapie e servizi a tutti i nostri pazienti e ai centri sanitari. Non si tratta solo di fortuna ma di un impegno continuo per rispondere con i fatti alla nostra missione: salvare e sostenere vite”.