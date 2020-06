Lavoro: lunedì 8 Cida presenta indagine su meritocrazia settori pubblico e privato

Scomparsa di Madeleine McCann, un nuovo sospettato dopo 13 anni

ilano, 4 giu. (askanews) - Svolta nel caso di Madeleine McCann, bambina inglese scomparsa a 3 anni mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo. Dopo 13 anni Scotland Yard ha annunciato che c'è un nuovo sospettato: un tedesco di 43 anni, ora in carcere in Germania per aver violentato una turista tedesca. Una svolta significativa e drammatica, l'accusa per lui è di omicidio: "Riteniamo che ...