Lavoro: Quojobis cerca sales account e Hr Consultant

Roma, 4 giu. (Labitalia) - QuoJobis, nonostante la grave situazione del momento, ha deciso di implementare il proprio organico per essere pronta a cogliere tutte le sfide che il nuovo mercato del lavoro presenterà. Dieci sono le figure che sta ricercando, da inserire su tutto il territorio nazionale. In dettaglio la ricerca è rivolta a sette sales account per le sedi di Padova; Verona, Treviso; Bologna; Roma; Firenze Cagliari e tre Hr Consultant per le sedi Bologna, Modena, Bari. I sales account si occuperanno dello sviluppo commerciale e dell'implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio, dell’acquisizione di aziende interessante ai servizi Hr, della fidelizzazione dei clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con lo staff di filiale. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un'esperienza in ruoli commerciali, di almeno 3 anni, all'interno di Agenzie per il Lavoro o Società di Consulenza Hr.

Requisiti indispensabili: approccio consulenziale, orientamento al cliente, problem solving, capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative. Gli Hr Consultant avranno un ruolo di supporto alle figure di recruiter di filiale, occupandosi di consulenza, ricerca, selezione e amministrazione del personale sul territorio di appartenenza. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche ed ha sviluppato un'esperienza nel ruolo presso Agenzie per il Lavoro o Società di Consulenza HR. Requisiti indispensabili: dimestichezza con i principali strumenti informatici (e-mail, web, social network, pacchetto office). approccio consulenziale, orientamento al cliente, problem solving, capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative.

“Come sempre nei momenti di difficoltà e di ripresa, le agenzie per il lavoro sono il punto di riferimento per qualsiasi tipo di azienda e per i tanti che cercheranno lavoro dopo questo difficilissimo periodo” dichiara Mario Straneo, amministratore unico di QuoJobis. “Questi nuovi inserimenti nel nostro organico ci daranno la possibilità di assisterli entrambi nel migliore dei modi", conclude Straneo. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a Cv a career@quojobis.it indicando in oggetto la posizione e la sede per cui ci si candida o direttamente sul sito www-quojobis.it