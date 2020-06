Chiara Padovani, Giorgio Perroni e Studio Legale Malinconico tra i premiati ai Le Fonti Awards®

(Milano, 5 giugno 2020) - La serata ha voluto omaggiare gli Studi e le Boutique Legali e Professionali

Milano, 5 giugno 2020 – Dalle aule di tribunale agli studi di Le Fonti TV. La decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 5 giugno e totalmente dedicata al mondo legale, ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le Fonti.

La televisione nazionale di Le Fonti, che da sempre fa dell’innovazione digitale la propria mission, organizzando eventi televisivi privati, tavole rotonde e settimane monotematiche; ha garantito massima risonanza mediatica all’evento trasmettendo in diretta la cerimonia.

CATEGORIA DIRITTO DI FAMIGLIA

È stato lo Studio dell’Avv. Daniela Missaglia a meritare il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto di Famiglia.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

È stato giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Appalti lo Studio Legale Zanardo. A seguire Legal Team, a cui è stato assegnato il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Amministrativo Appalti e Contratti Pubblici e Studio Legale Malinconico, meritevole di ricevere il trofeo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Amministrativo.

CATEGORIA TAX COMPLIANCE

Premi ad personam per Mario Chiodi (Carnà Partners) e Ascensionato Raffaello Carnà (Carnà Partners), giudicati rispettivamente Professionista dell’Anno Tax Compliance e Professionista dell’Anno Compliance Risk Management. Vittoria anche per Led Taxand, in qualità di Studio Professionale dell'Anno Fiscalità Internazionale.

CATEGORIA DIRITTO PENALE

Chiara Padovani (Studio Legale Padovani) è stata insignita del titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale, mentre il riconoscimento quale Avvocato dell’Anno nel Diritto Penale dell’Arte è stato conferito a Francesco Emanuele Salamone, socio co-fondatore di SDV Avvocati Associati. Guido Camera (Studio dell’Avvocato Guido Camera) ha meritato il trofeo come Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale White Collar Crime. Vittoria anche per Elisabetta Busuito (Perroni e Associati) e Giorgio Perroni (Perroni e Associati) che hanno rispettivamente ottenuto i riconoscimenti di Avvocato dell’Anno Diritto Penale Lavoro e Avvocato dell’Anno Diritto Penale Finanziario. Premio ad personam anche per Giuseppe Fornari (Fornari Associati) che ha trionfato in qualità di Avvocato dell'Anno Diritto Penale. Il titolo di Studio dell'Anno Diritto Penale Ambientale è spettato allo Studio Bolognesi - Avvocati Penalisti di Impresa, mentre CERQUA METTICA Studio Legale Oak è stato valutato Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Primo premiato della categoria lo Studio Legale Menichetti riconosciuto Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contratti di agenzia e di distribuzione commerciale. Hanno fatto seguito le vittorie di Massimiliano Arlati (Studio Arlati Ghislandi) e Maddalena Boffoli(Studio Legale Boffoli) rispettivamente Professionista dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Sindacale e Relazioni Industriali e Istituzionali e Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto del Lavoro.

CATEGORIA CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALITÀ

Studio Necchio si è aggiudicato il trofeo di Studio Professionale dell'Anno Consulenza del Lavoro e Fiscale Gestione Pay Roll e Contributi.

CATEGORIA BANKING FINANCE

Lo Studio Legale MaBe Partners ha meritato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Credit Management Operazioni NPL.

CATEGORIA SOCIETARIO RESTRUCTURING

Ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Societario Contrattualistica lo Studio Legale Murru, mentre il premio Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Societario Operazioni Straordinarie è andato allo Studio Legale Colla Di Piazza. SPGlegal Studio Legale e lo Studio Legale Associato Casucci & Bortolussi hanno ricevuto rispettivamente i titoli di Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Societario Contenzioso e Boutique di Eccellenza dell’Anno Restructuring. Premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Societario Real Estate per Genesis Avvocati, seguiti da MFB Partners, giudicato Studio Professionale dell’Anno Restructuring.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Meritato trionfo per Bovesi And Partners - Società tra Avvocati per Azioni come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Commerciale Internazionale Consulenza.

CATEGORIA RAPPORTI ITALIA - ESTERO

Ha chiuso la serata l‘assegnazione del premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Rapporti Italia Medio Oriente allo Studio Legale Facchinetti.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere la propria audience. Sono infatti molteplici le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

