Imprese: CleverConnect completa raccolta fondi da 5,5 mln di euro

Roma, 25 giu. (Labitalia) - CleverConnect, leader europeo nel settore del recruitment e holding di Visiotalent, Meteojob ed HRmatch, ha completato una raccolta fondi di 5,5 milioni di euro ed accolto nel suo capitale la società d’investimento Sofiouest e il fondo d’investimento Citizen Capital. CleverConnect, che si è sviluppata in autofinanziamento, realizza attualmente un fatturato di 14 milioni di euro e punta ad una crescita del 40% nel 2019.

CleverConnect supporta più di 2.000 aziende in tutte le fasi del processo di recruiting, dal sourcing alla selezione. Con più di 5 milioni di candidati registrati, Meteojob è uno dei principali siti di ricerca di lavoro in Francia e uno dei precursori nell'utilizzo del matching in questo ambito. Il sito utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per fornire una corrispondenza accurata tra i profili dei candidati e le offerte di lavoro pubblicate.

Visiotalent, che attualmente vanta un portfolio di oltre 450 clienti in Europa, rivoluziona il recruiting tradizionale offrendo un servizio di selezione in video che permette ai candidati di evidenziare le proprie 'soft skills', quelle competenze trasversali che un classico cv non è in grado di mostrare. Dal 2018 CleverConnect propone anche HRmatch, prossimamente disponibile anche in Italia, un tool che consente alle aziende di visualizzare automaticamente ed in modo intelligente i cv per trovare i candidati più adatti alle posizioni offerte.

Decisamente orientata verso l'innovazione e l'esperienza dei candidati, CleverConnect, forte dell’importante crescita di fatturato fatta registrare nel 2018, intende intensificare i propri sforzi di R&D fino al 30% del Ca (rispetto all'attuale 20%). L'azienda prevede inoltre di sviluppare e commercializzare la propria offerta software (Visiotalent e HRmatch) presso i principali gruppi e le pmi, in Francia e a livello internazionale, per ottimizzare e digitalizzare le pratiche di selezione delle aziende. Entro la fine del 2019 sono previste circa 30 nuove assunzioni.

Considerando che 16,2 milioni di persone sono disoccupate in Europa e che il 50% dei lavoratori si dichiara insoddisfatto, CleverConnect ha come missione quella di "aiutare ogni persona a trovare il lavoro giusto". In quest'ottica, mira a investire ancora di più in tecnologie innovative che combinano Big Data e intelligenza artificiale per aiutare i candidati a trovare lavoro in modo più efficace, fornendo loro le chiavi per migliorare la loro occupabilità.

Marko Vujasinovic, presidente di CleverConnect, dichiara: "I candidati sono alla ricerca di percorsi di assunzione personalizzati e su misura, che consentano a ciascuno di esprimere la propria personalità ed unicità. Questa trasformazione, auspicata anche dalle aziende, sarà possibile solo con l'aiuto delle nuove tecnologie. In particolare, per liberare i recruiters da compiti dal basso valore aggiunto, aiutarli a valorizzare le proprie imprese e, infine, dar loro l'opportunità di concentrarsi sul valore umano".