Centro Diagnostica Avanzata, a Camucia di Cortona un polo radiologico all'avanguardia che garantisce l'eccellenza nel campo della prevenzione

24 giugno 2021

a

a

CAMUCIA DI CORTONA - Il Centro Diagnostica Avanzata, a Camucia di Cortona (in provincia di Arezzo), è uno polo radiologico all’avanguardia che offre servizi specializzati nel campo della diagnostica per immagini. Nata da un’idea del dottor Giuseppe Tognini, la struttura ha notevoli potenzialità diagnostiche grazie all'utilizzo di apparecchiature di ultima generazione che permettono di eseguire diagnosi precoci delle patologie e quindi raggiungere l'eccellenza nella prevenzione.

Grazie all'utilizzo delle più moderne apparecchiature del settore ed alla collaborazione di specialisti, medici e professori di elevata competenza, il centro è in grado di offrire una vasta gamma di prestazioni e servizi come Esami Radiologici Digitali, Ecografici-Ecocolor Doppler, Risonanza Magnetica ad alto campo con e senza mezzo di contrasto, Tomografia Computerizzata Multidetettore con e senza mezzo di contrasto, Radiologia dentale (Ortopantomografia, TC Cone Beam), Mammografia, infiltrazioni eco guidate per i dolori articolari e ozono terapia per la cura del mal di schiena.

Tra le apparecchiature all'avanguardia del centro spicca il SIGNA Voyager, tomografo a risonanza magnetica di ultima generazione che assicura prestazioni cliniche di eccellenza con il massimo comfort per i pazienti. L'ampia apertura della macchina la rende confortevole anche ai pazienti claustrofobici mentre la scansione silenziosa "Silent Scan" insieme alla notevole velocità di esecuzione dell'indagine rendono l'esame assai più tollerabile.

Permette di eseguire esami avanzati come la RM della Prostata, la RM della Mammella ed anche esami RM del Cuore grazie alla collaborazione con professionisti esperti nello studio delle cardiopatie.

Professionalità, esperienza e rispetto del paziente sono particolarmente importanti per la direzione del centro.

Il Dottor Giuseppe Tognini, ideatore e direttore della struttura, vanta esperienze di successo in questo settore e ha dato vita, anni fa, ad un altro centro all’avanguardia a Marina Di Carrara. Nel suo curriculum figurano, oltre alla laurea in medicina, anche specializzazioni con il massimo dei voti in radiodiagnostica e medicina nucleare e due master di secondo livello in ecografia diagnostica ed interventistica muscolo scheletrica e Radiologia Interventistica Muscolo Scheletrica.

Tognini è docente universitario all’ Università di Torino e della scuola avanzata di ecografia muscoloscheletrica della società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia di Bologna.

La diagnostica per immagini medico sportiva e’ il fiore all’occhiello della struttura; il dottor Tognini è infatti consulente di ecografia e risonanza magnetica per squadre di calcio di serie A (Spezia Calcio) e serie C (Carrarese Calcio).

Oltre al lui la struttura cortonese ai avvale dell'esperienza di altri noti professionisti: Francesco D'Elia direttore sanitario e già responsabile delle sezioni di tomografia computerizzata e senologia/screening mammografico dell'Ospedale San Donato di Arezzo, esperto di Risonanza Magnetica, il dottor Riccardo Scarafia già dirigente di I livello di Radiologia ed il dottor Simone Giovanni Venezia già direttore di struttura complessa di radiologia agli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese.

