Comital: Fiom, arrivata offerta da azienda cinese, si riapre bando

Torino, 26 giu. - (Adnkronos) - Buone notizie per i lavoratori della Comital e Lamalu di Volpiano. Ieri è arrivata un offerta irrevocabile dall’azienda cinese Dingsheng Aluminium, con un deposito cauzionale a seguito della quale verrà aperto un nuovo bando. A darne notizia, in una nota, la Fiom. "Questa è una grande notizia, molto positiva perché salvaguardia 120 posti di lavoro - commentano Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom e Julia Vermena responsabile di Comital - Lamalu per la Fiom - è un risultato che si è ottenuto grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno creduto, per la loro tenacia ed è anche uno schiaffo per tutti coloro che avevano già dato per morta la Comital".