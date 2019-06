Droga: Mattarella, 'ogni vita recuperata è patrimonio inestimabile'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Ogni vita recuperata è un grande successo, ogni recupero costituisce un patrimonio inestimabile che si fa al genere umano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando questa mattina il Centro italiano di solidarietà 'don Mario Picchi', in occasione della Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga. Per questo, ha sottolineato il Capo dello Stato, l'opera svolta in questa struttura è "di straordinario valore per la quale meritate grande riconoscenza". Un'attività, ha sottolineato ancora Mattarella prendendo spunto dagli interventi degli operatori, che richiede di "parlare tutte le lingue dell'anima", per "superare i confini e le barriere che le difficoltà frappongono tra le persone".

Il Presidente della Repubblica ha quindi rivolto un "ricordo riconoscente per la figura di don Mario Picchi, per la sua abnegazione generosa, per la sua intuizione, tra i primi, su come intervenire per salvare giovani e contrastare il consumo della droga. Il punto chiave, quello che ha mosso don Picchi", è stato quello "di rimuovere, scardinare" le solitudini, "recuperando alla vita".

Riferendosi infine ai temi della Giornata e alle indicazioni dell'Onu, il Capo dello Stato ha sottolineato l'esigenza "di fare sempre di più sul piano del contrasto, del recupero e su quello essenziale della prevenzione, per dare ai bambini, ai ragazzi, ai giovani la consapevolezza del valore della vita e del pericolo che la tossicodipendenza comporta".