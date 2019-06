Redditi: Confcommercio, incertezza e sfiducia frenano consumi

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Nel primo trimestre dell’anno in corso, a fronte di un incremento del potere d’acquisto del reddito disponibile di quasi un punto percentuale, la variazione della spesa reale delle famiglie si ferma a un modesto +0,1% congiunturale. Il rapporto tra la sfiducia prospettica e i comportamenti effettivi di consumo non potrebbe essere meglio testimoniato. Una considerazione negativa mitigata dall’ulteriore sviluppo degli acquisti in valore e volume sul mercato residenziale, sebbene il livello di investimento delle famiglie resti molto al di sotto dei picchi pre-crisi". Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat su reddito e risparmio delle famiglie nel primo trimestre 2019.

"Dissipare o ridurre l’incertezza – prosegue la nota - resta, in ogni caso, un obiettivo primario delle politiche economiche e della politica in generale. Dagli esiti sull’eventuale procedura d’infrazione per deficit eccessivi al destino della tassazione indiretta con le clausole di salvaguardia, passando per le criticità nella gestione del debito e della finanza pubblica, sono molti i campi in cui si dovrebbe agire con determinazione e urgenza".