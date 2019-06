Carburanti: primo tavolo tecnico bonifiche siti industriali

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Primo tavolo tecnico di confronto pubblico - privato nella sede di Unione Petrolifera dedicato al tema della sostenibilità delle bonifiche nei siti industriali e nella rete carburanti, organizzato in collaborazione con RemTech Expo, inserito nell’ambito del progetto 'Riqualificazione ambientale' lanciato lo scorso anno da Unione Petrolifera. Con il contributo di diversi stakeholders (imprese committenti, progettisti, operatori delle attività di bonifica, enti di controllo e amministrazioni) sono state individuate procedure e buone pratiche con soluzioni innovative e sostenibili, da raccogliere in una 'Carta della sostenibilità' che verrà presentata in occasione della prossima edizione di RemTech Expo in programma dal 18 al 20 settembre a Ferrara.

La giornata è stata aperta dal presidente di Up, Claudio Spinaci, il quale ha ricordato "l’impegno del settore sui temi ambientali e la necessità di mantenere una filiera industriale integra che garantisca il ripristino dei siti a fine vita per una maggiore tutela dell’ambiente". L’attuale fase di evoluzione energetica, sottolinea Spinaci, "impone il passaggio da una economia lineare a una economia circolare anche nelle bonifiche e nel recupero dei siti industriali. Il tavolo di confronto di oggi, ha concluso, va proprio in questa direzione perché si pone l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative e sostenibili".