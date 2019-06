Alitalia: fonti M5S, 'dispiace Lega pensi a Benetton e non a vittime'

Chef stellati in campo per il Burkina Faso, charity dinner a Roma

Roma, 26 giu. (askanews) - La cucina scende in campo per una buona causa. Nella terrazza del The Hive Hotel di Roma, infatti, si è svolta la charity dinner "Chef for Burkina", promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia. Ad aprire le danze della kermesse culinaria, gli showcooking di due chef d'eccezione: Alessandro Circiello, presidente Federcuochi Lazio e volto tv di Buongiorno Benessere ...