Migranti: sbarco Sea watch potrebbe slittare**

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Potrebbero non sbarcare questa sera dalla nave Sea watch i 42 migranti a bordo. Come apprende l'Adnkronos, al momento, non ci sarebbe l'autorizzazione allo sbarco da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. La situazione potrebbe evolversi in serata, ma per ora è ferma. La nave si trova davanti al porto di Lampedusa, in attesa delle decisioni delle autorità.