Autonomia: Stefani, 'Conte aveva detto entro 15 febbraio, bisogna scegliere'

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Il presidente Conte mi aveva dato come scadenza per le autonomie regionali la data del 15 febbraio. Oggi, siamo arrivati quasi a luglio. Io capisco le campagne elettorali, capisco tutto... ma ritornare ogni volta daccapo, quello no. Credo di aver fatto cento tra incontri e riunioni: mi pare siamo a 97. Quello che non è ammissibile è che si facciano riunioni su riunioni e si rimanga sempre al punto di prima. È quello che ho detto anche al presidente Conte: ora è arrivato il momento della scelta". Lo dice la ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, in un colloquio con il 'Corriere della Sera'.