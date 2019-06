Autonomia: Agirmo (Veneto) a Zaia, 'prendi le distanze da questo governo'

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - "Nel Consiglio dei Ministri di ieri dopo le innumerevoli promesse non mantenute relative all’Autonomia del Veneto, ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna, la “montagna” politica ha partorito l’ovetto, 2.500.000 di Veneti che per il 98,1% hanno votato ad un referendum nel 2017 hanno visto disatteso l’ennesimo appuntamento per vedere realizzato quanto democraticamente richiesto a gran voce". A sottolinearlo è Roberto Agirmo (Patto per l’Autonomia Veneto).

"Con la presente, invitiamo ufficialmente il Governatore del Veneto Luca Zaia ed il consiglio regionale tutto, a partire dai consiglieri eletti nelle file dell’ ex Lega Nord a prendere le distanze da questo governo inconcludente, quindi suggeriamo ai consiglieri dei 5 Stelle di diventare coerenti, ovvero se da un lato le loro aperture all’Autonomia sono quotidiane, il partito “Meridionale” da loro rappresentato è di fatto contrario, pertanto decidano se vogliono essere Veneti e rappresentare i Veneti oppure dicano chiaramente che anche loro sono contrari all’Autonomia, al pari di Di Maio, Lezzi Co.", sottolinea la lettera inviata dal Patto per l'Autonomia del Veneto.

Il nostro invito alla politica Regionale per tanto si trasforma in un invito a creare un “tavolo” trasversale slegato dalla politica nazionale dei partiti, andando di fatto a preparare tra tutte le persone in buona fede ( e sinceramente legate al territorio ed al popolo che rappresentano ) un alternativa politica “Regionale” che metta in pratica quanto espressamente richiesto dal Popolo, anche andando contro la politica nazionale/sovranista", spiega Agirmo. "Patto per l’Autonomia Veneto assieme ad altri movimenti Autonomisti- Federalisti di altre regioni, sta già preparando questa possibilità su base nazionale, siamo pronti a prepararlo anche su base regionale", conclude.