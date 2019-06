Alitalia: Centinaio a Toninelli, 'non tifo per nessuno, ci diano proposte'

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Io non tifo per nessuno: su Alitalia dico una cosa molto semplice: ci sono i ministri che hanno le deleghe, ci portino loro le proposte e ci facciano capire chi hanno contattato e le proposte che hanno sul tavolo". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e del turismo Gianmarco Centinaio replicando alla dichiarazione della ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che aveva accusato la Lega di fare l’avvocato dei Benetton. "Dire no a priori -ha aggiunto Centinaio- senza alternative diventa rischioso".