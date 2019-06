Caldo: a Verona, attivo numero di emergenza del servizio 'Famiglia Sicura' (3)

(AdnKronos) - Associazioni. Dalle 19 alle 23 è attivo anche il servizio Telefono Mondo Amico X, un centro di ascolto telefonico con i volontari dell’associazione disponibili all’ascolto per compagnia e conforto. Il numero gratuito da comporre è l’800280233.

Restano sempre valide le raccomandazioni per affrontare le giornate più calde senza mettere a repentaglio la salute, a beneficio di tutti i cittadini e non solo degli anziani: evitare di uscire e di fare attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18); indossare abbigliamento leggero, preferibilmente in lino e cotone, sia in casa che all’aperto; rinfrescare l’ambiente domestico, chiudendo le finestre durante il giorno e aprendole nelle ore meno afose; bere con regolarità durante la giornata, evitando bibite gassate, zuccherate, troppo fredde o alcoliche; alimentarsi in maniera corretta, con pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura per l’alto contenuto di acqua; adottare le opportune precauzioni in automobile; conservare correttamente i farmaci; in caso di mal di testa dovuto a esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

“In questi giorni l’attenzione del Comune verso gli anziani e le categorie deboli è massima – afferma l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco - I servizi presenti sul territorio sono davvero tanti, abbiamo una rete ormai collaudata che ci permette di far fronte in modo tempestivo ad eventuali emergenze o criticità”.