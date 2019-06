Dl crescita: Conte, 'segnale a Paese, rilancia economia'

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "L'approvazione del decreto crescita è il segnale di un Paese che fa sistema e rilancia l’economia. Agevolazioni fiscali per le imprese, promozione degli investimenti privati, tutela del made in Italy: il governo è con i cittadini per continuare a crescere. Insieme". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, plaudendo al via libera definitivo al provvedimento.