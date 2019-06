Banche: Abi, sfida digitale con nuove professioni e servizi (2)

(AdnKronos) - In questo contesto, il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro rappresenta una fase fondamentale per conciliare, in modo sostenibile, gli interessi di carattere professionale ed occupazionale dei lavoratori e le esigenze di flessibilità e produttività delle imprese bancarie.

I lavori del Forum si concluderanno domani con una Tavola rotonda cui interverranno: il Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di Abi, Salvatore Poloni; il Segretario Generale della Fabi, Lando Maria Sileoni; e il Professore emerito dell’università Cattolica di Milano, Tiziano Treu.