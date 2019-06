Sanità: Zaia, 'in Veneto estate di concorsi per i medici, altri 256 posti in arrivo' (2)

(AdnKronos) - Oltre ai 256 nuovi posti messi a bando per i medici, Azienda Zero sta gestendo un concorso per Oss con oltre 4.000 candidati per 312 posti, per il quale in questi giorni è iniziata la prova orale. In dirittura d’arrivo anche l’espletamento del concorso per infermieri i cui termini di presentazione domande sono già scaduti e che vede oltre 6400 candidati, nonché l’espletamento del concorso per Tecnici di Laboratorio con circa 1100 candidati. E’ anche in corso di approvazione il provvedimento per l’indizione del concorso per Tecnici di Radiologia. Si darà avvio, inoltre, alle procedure concorsuali dell’area amministrativa.

Per altre importanti procedure concorsuali, riguardanti ben 24 diverse specialità mediche, Azienda Zero sta definendo le date di effettuazione con le Commissioni esaminatrici.