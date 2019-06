Migranti: Sea Watch forza blocco Gdf, Fiamme gialle a bordo nave

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di finanza sono saliti a bordo della Sea Watch dopo il tentativo della nave di forzare il blocco delle Fiamme gialle per entrare in porto e fare sbarcare i 42 migranti a bordo. Come apprende l'Adnkronos, dalla Procura di Agrigento non è arrivata alcuna autorizzazione allo sbarco. A questo punto i magistrati attendono l'informativa della Guardia di finanza per leggere gli atti di polizia giudiziaria ed, eventualmente, agire di conseguenza. Ma sembra che per oggi siano attesi sviluppi.