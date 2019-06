Migranti: Università Palermo, 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano' (2)

(AdnKronos) - "Non riconducendo in Libia i naufraghi soccorsi - prosegue - la capitana della nave ha semplicemente rispettato il divieto di refoulement, oltre che i principi più elementari di etica e umanità. A quel punto, nel rispetto del diritto internazionale e, segnatamente, della Convenzione di Amburgo, la capitana si è diretta verso l’isola di Lampedusa, porto sicuro, che consentiva una ragionevole deviazione di rotta".

L’Università di Palermo esprime quindi "grave preoccupazione per il clima di ostilità contro tale nave e il suo equipaggio, auspica che il calvario dei profughi tenuti a bordo da settimane, dopo avere già subito violenze e torture in territorio libico, possa concludersi al più presto nel rispetto del diritto e dei diritti e si augura che sarà presto possibile tornare a discutere con ragionevolezza e umanità del tema delle migrazioni, smettendo di criminalizzare il soccorso in mare e le navi della società civile che svolgono da anni un prezioso lavoro di monitoraggio e tutela dei diritti e del diritto".