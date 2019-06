Edilizia: Fillea e Nidil Palermo insieme contro lavoro precario (2)

(AdnKronos) - Fillea Cgil Palermo e Nidil Cgil Palermo si impegnano inoltre a costruire la mappatura delle aziende del settore edile in cui operano lavoratori con contratti di lavoro atipico (somministrazione, collaborazioni, partite Iva) al fine di rappresentare queste professionalità per garantire a tutti diritti e tutele. "La collaborazione tra le due strutture è già in atto e ha visto un costante lavoro, sia a livello territoriale che nazionale - aggiungono Ceraulo e Gattuso - La recente sottoscrizione del contratto nazionale dell'edilizia e affini prevede la possibilità di iscrizione e tutela presso le casse edili dei lavoratori autonomi".

Attraverso l'intesa, i due sindacati avvieranno un'azione di supporto alla forte presenza nel territorio palermitano di disoccupati provenienti dal settore edile e lavoreranno all’attivazione di nuove misure di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito, introdotte da Stato ed enti locali.