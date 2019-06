Mafia: Addiopizzo compie 15 anni, 'chi si oppone non è un eroe' (3)

(AdnKronos) - Tutto questo senza però "scadere in valutazioni parziali e trionfalistiche" perché, ribadisce Addiopizzo, "c’è ancora molto da fare". Sotto i riflettori soprattuto le "aree fortemente colpite da povertà e disagio economico, sociale e culturale", dove "permangono paura e diffidenza". "Tutto ciò non può che rendere più difficili i processi di affrancamento dal fenomeno estorsivo, da Cosa nostra e dall’illegalità diffusa che - sottolinea - in certe situazioni è l’unico ammortizzatore sociale in grado di assicurare sopravvivenza. Inchieste come quelle sulle truffe alle assicurazioni, che hanno coinvolto decine di persone che si sono lasciate spaccare le ossa pur di racimolare un po’ di denaro, sono la conferma di tali drammatiche condizioni economiche e sociali".

Da qui la tirata di orecchie ai governi del Paese e del territorio. "Per molti versi Palermo è cambiata in meglio - dicono - ma viviamo un contesto dove diritti fondamentali come quelli al lavoro, alla casa, alla salute e all’istruzione, rimangono un miraggio per tanti, troppi". E ancora: "A una sempre più incisiva e costante repressione portata avanti dai magistrati e dalle forze dell’ordine, non seguono vigorose politiche sociali e del lavoro da parte di chi a vario titolo e livello governa il Paese e il territorio. Manca da parte della politica, più che una visione, un progetto concreto e sostenibile". Un progetto "dove anche i cittadini sentano la responsabilità di essere tali e smettano una volta per tutte di essere spettatori indifferenti, abituati a puntare il dito senza essere capaci di mettere in discussione innanzitutto loro stessi".