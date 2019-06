Bergoglio e Ratzinger, libro insieme contro la pedofilia

Città del Vaticano, 28 giu. (AdnKronos) - I due papi firmano insieme un libro denuncia sulla piaga degli abusi sessuale nella Chiesa. 'Non fate male a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia' (edizioni Cantagalli) di Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) è una summa del pensiero di papa Francesco e del papa emerito Benedetto XVI sul fenomeno degli abusi sessuali a danno dei minori da sacerdoti, laici e prelati.

I due autori, pur avendo un approccio diverso sulle cause di tale fenomeno, in 180 pagine denunciano con un'unica voce, quella di Pietro, una tragedia che non può e non deve rimanere sottaciuta, individuandone le cause e la cura. In appendice il Motu proprio di Papa Francesco 'Vos Estis Lux Mundi' offre una indicazione precisa di quali provvedimenti concreti sono stati adottati per arginare la piaga.