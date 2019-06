Roma, poliziotto accoltellato durante controllo

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - - di Silvia MancinelliUn poliziotto del Reparto Volanti è stato accoltellato da un pregiudicato in via Cochi, a Tor Bella Monaca. E' successo nel primo pomeriggio. L’agente è stato colpito più volte dall'uomo, presumibilmente sotto effetto di stupefacenti, che aveva fermato per un controllo. Soccorso dai colleghi, è ora ricoverato in prognosi riservata al policlinico Casilino: è grave ma non in pericolo di vita. E' stato l"autista della volante sulla quale era in servizio la vittima a bloccare l'aggressore, Pietro Maruca. L'uomo è il padre di Manuel, il 18enne che a novembre del 2016, in fuga dalle volanti della Polizia, imboccò contromano la rampa che da via di Tor Bella Monaca sale verso il Raccordo Anulare morendo dopo uno schianto frontale con altri veicoli al volante di una Fiat 500.

Il coltello è stato sequestrato.