Caldo: Unareti, oggi record assoluto consumi energia a Milano (2)

(AdnKronos) - Già ieri, quando si è toccato il picco di 40 gradi di temperatura a Milano, alle 17.22 è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.615 Megawatt, livello "mai raggiunto in giugno in passato" e che già aveva sfiorato la punta più alta mai registrata in città, 1.625 MW nel luglio del 2015, che è stata superata oggi, secondo giorno di caldo africano in città. L’incremento dei consumi elettrici rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 40%. Unareti "si scusa per i disagi" che si sono verificti in questi giorni.

"Con il perdurare di simili temperature e il record di consumo di energia si sono verificate interruzioni che riguardano normalmente porzioni circoscritte di rete, salvo casi eccezionali limitate al tempo necessario per modificare l’assetto della rete e isolare le parti dell’impianto su cui è necessario intervenire".