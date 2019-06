Ue: Salvini, 'Olanda non può chiederci alcunché'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Siamo un Paese serio, con delle regole, con un orgoglio, con una dignità e questo vale anche per le presunte infrazioni economiche che qualcuno in Europa o magari in Olanda vorrebbe infliggerci. In Olanda, come governo, avete perso il diritto a chiederci alcunchè". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.