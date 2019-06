Olimpiadi: Giorgetti, 'commissario non da partiti e con standing internazionale'

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Il commissario per le Olimpiadi Milano-Cortina dovrà "essere una persona di standing internazionale, che abbia esperienza di realtà complesse e che abbia una sincera passione sportiva" e come tutti i responsabili dell'evento lontano "dalla logica della politica. Non dico che chi ha fatto politica abbia la lebbra, ma semplicemente che le nomine non devono essere ricondotte a questo o quel partito". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24.