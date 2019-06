Aeroporti: Musumeci, 'lavorare tutti insieme per salvezza Trapani Birgi' (2)

(AdnKronos) - "Il futuro dello scalo trapanese è quantomai a rischio, dopo l’addio di Ryanair e le due gare di evidenza pubblica per l'assegnazione delle tratte (l'ultima gestita dal Comune di Marsala), che si sono concluse senza alcun concreto risultato. Fra le ipotesi venute fuori dal confronto, protrattosi per oltre due ore, quella della trattativa diretta con una o più compagnie, l'istituzione di un Fondo nazionale per gli scali minori, il ricorso a un prestito con l'Irfis, la cessione di un ramo d'azienda, una società unica regionale. Altro tema di discussione è stato quello sulla possibilità di trovare un accordo con Gesap di Palermo o Sac di Catania per creare un’unica società di gestione che comprenda anche quella trapanese. Ipotesi che, al momento, però non ha trovato il sostegno delle due maggiori società. Da parte della rappresentanza parlamentare è stata confermata la volontà di ognuno a sostenere nelle opportune sedi ogni azione utile a dare una prospettiva allo scalo", si legge in una nota.

"Chiederemo al ministro delle Infrastrutture di istituire un Tavolo tecnico ristretto: servono deroghe e più tempo per aprire un confronto anche con Bruxelles", ha sintetizzato alla fine Musumeci, ribadendo comunque l'impegno del suo governo a finanziare, sin da subito, un'adeguata campagna di promozione turistica del territorio trapanese sui maggiori quotidiani nazionali. Per la prossima settimana è intanto fissata a Palazzo d'Orleans una nuova riunione tecnica ristretta per elaborare le proposte emerse dal dibattito.