Migranti: Fedriga, 'nessun muro di 243 km ma barriera nei punti critici sì'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Un muro di 243 km per fermare chi tenta di entrare in Italia dalla Slovenia? "C'è stata molta licenza poetica da parte del giornalista, non ho detto questo. Noi abbiamo fatto un appello chiaro: Schengen va rispettata, i paesi di confine devono presiedere e controllare, cosa che non viene fatto. Se questo continuerà a non essere fatto, siamo disponibili a valutare qualsiasi misura: i muri si alzano se le regole non si rispettano". Lo dice il governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, ospite di 'In ½ ora in più' su Rai tre, tornando sulla sua intervista sul Fatto Quotidiano che ha destato grande stupore.

"Sui 243 km - premette - c'è licenza poetica, ma che ci sia allo studio la possibilità di barriere nei punti più critici... questo lo valuteremo. In settimana ho un incontro con Salvini" e "parleremo di tutte le possibilità in campo".