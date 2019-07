Venezuela: Ue, 'punire responsabili morte Acosta'

Bruxelles, 1 lug. (AdnKronos) - La morte del capitano Rafael Acosta Arévalo, mentre si trovava agli arresti per la sua supposta partecipazione ad una 'cospirazione' contro il regime di Nicolas Maduro, "è un altro chiaro esempio della natura arbitraria del sistema giudiziario in Venezuela e della mancanza di garanzie e diritti per coloro che si trovano detenuti". Lo afferma la portavoce del Seae, la diplomazia dell'Ue.

La morte del militare, aggiunge il portavoce, "non può passare inosservata e senza punizione. Serve un'indagine indipendente ed esaustiva, in modo che i responsabili ne rispondano. L'Ue sostiene appieno gli sforzi dell'Alto commissario Onu per i diritti umani per assicurare che i diritti umani di tutti i venezuelani siano protetti".