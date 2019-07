Ue: Conte, 'non escluso che dovremo aggiornarci su nomine'

Bruxelles, 1 lug. (Adnkronos) - Non è detto che la partita sulle nomine Ue si chiuda oggi, malgrado i capi di Stato e di governo siano riuniti nel Consiglio Europeo da oltre 13 ore per cercare di trovare una soluzione. "E' una bella domanda - risponde il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, apparso in sala stampa poco prima delle 7 di mattina, inatteso - ma è difficile dare una risposta. Vediamo. Non è da escludere che saremo costretti ad aggiornarci, vediamo".

Per Conte, inoltre, "non c'è un pacchetto di Osaka, è un malinteso, perché è stato concordato il giorno prima. Non c'è un accordo di Osaka, questa è la verità".