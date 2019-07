Sgs: acquista statunitense Maine Ponte

Roma, 1 lug. (AdnKronos/Ats) - Il gruppo svizzero Sgs ha acquisito una partecipazione maggioritaria nell'americana Maine Pointe, società di consulenza attiva in logistica e distribuzione, ha annunciato oggi lo specialista svizzero di ispezioni e certificazioni. Il prezzo dell'operazione non è stato reso noto. L'azienda di Boston ha realizzato l'anno scorso un giro d'affari superiore a 70 milioni di dollari, grazie ad una rete di 200 consulenti. Maine Pointe conta clienti in diversi settori, fra i quali l'industria chimica, i beni di consumo, il petrolio e il gas, precisa Sgs in un comunicato.