Venezia: nasconde cocaina nel portaocchiali, pusher albanese arrestato dai carabinieri (2)

(AdnKronos) - Accertata la responsabilità e l’inequivocabile detenzione ai fini di spaccio, ai militari non rimaneva altro che dichiarare l’uomo in stato di arresto e la sua messa a disposizione del magistrato per la celebrazione del processo per direttissima di questa mattina.

Questo ennesimo arresto s’inserisce in un contesto ben più ampio che i militari della Compagnia di Mestre stanno monitorando da tempo, soprattutto per individuare le nuove “leve” dello spaccio mestrino, sempre più spesso giovani incensurati ed irregolari, figure “fantasma” che riescono a farsi notare poco dalle Forze dell’Ordine, assicurandosi un’attività di spaccio “sicura”.