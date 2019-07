Vicenza: assessore Bottacin su incendio azienda vernici, 'A4 chiusa per pericolo fumo'

Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - “Si tratta di un incendio importante. Poco fa è stato necessario chiudere l’Autostrada A4 nel tratto con il quale confina l’Azienda a causa del denso fumo. Con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine stanno intervenendo i nostri volontari della Protezione Civile. L’Arpav sta eseguendo i campionamenti dell’aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse”. Lo dice l’Assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo l’evolversi dell’incendio che sta interessando un’azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza.

“Rimaniamo in costante contatto con i Vigili del Fuoco – aggiunge Bottacin – raccomandando ai cittadini e agli automobilisti di rimanere distanti dal luogo dell’incendio per non ostacolare le operazioni di soccorso”.