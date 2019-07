Caldo: Coldiretti Verona, mucche stressate, - 10 p.c. di latte

Verona, 1 lug. (AdnKronos) - Anche gli animali soffrono il caldo. Ne è la dimostrazione il fatto che con le alte temperature di questi giorni nelle stalle le mucche stanno producendo dal 10 al 15% di latte in meno rispetto ai periodi estivi in cui c’è comunque un calo. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti di Verona sugli effetti dell’innalzamento della colonna di mercurio nell’ultima settimana e con previsioni simili anche per quella in corso. Basti pensare che per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi.

“Con il caldo torrido – spiega Giorgio Marconi, allevatore di Nogara e membro di Giunta di Coldiretti Verona – gli animali mangiano meno, bevono di più e producono meno latte. Già da tempo abbiamo attivato i ventilatori e le doccette refrigeranti in stalla per aiutare le mucche a combattere l’afa, ma chi non è dotato di tali attrezzature è destinato a una perdita di produzione consistente. Inoltre, per lo stress da caldo, le bovine più deboli sono affaticate e fanno fatica ad alzarsi, aumentando così i rischi sanitari”.

Marconi segnala anche il problema del calo di produzione del mais che, per il clima piovoso di maggio, al momento è il 30% più basso degli altri anni. Il mais è un alimento fondamentale per l’alimentazione delle mucche.