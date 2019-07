Lavoro: Centri per l'impiego, in Veneto dopo 142 navigator altre 171 assunzioni con concorso (2)

(AdnKronos) - Per due di questi profili professionali: operatore del mercato del lavoro di Categoria C (36 posti a tempo indeterminato e 54 a tempo determinato) e specialista in mercato e servizi per il lavoro (18 posti a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato), la Federazione del Funzione Pubblica Cisl organizza, insieme a Ial Veneto, uno specifico corso di preparazione all’esame.

“Gli ottimi risultati ottenuti da chi ha frequentato il nostro corso di preparazione alla selezione dei Navigator (quasi il 70% dei partecipanti ha superato le prove, il doppio rispetto alla media nazionale) ci hanno convinto a predisporre anche questa seconda opportunità agli interessati", sottolinea la Segretaria della FP Cisl Marj Pallaro. Il corso Operatore prevede 20 ore di formazione mentre in quello per Specialista le ore sono 32.