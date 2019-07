Vicenza: sindacati su incendio Brendola, preoccupati per lavoratori e cittadini

Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - Le Segreterie territoriali della Filctem- Cgil, Fedmca - Cisl e Uiltec Uil, esprimono "forte preoccupazione per l’incendio che ha coinvolto l’azienda Isello Vernici di Brendola. Incendio che viste le vaste proporzioni ha coinvolto anche alcune aziende limitrofe che, per precauzione, sono stati evacuate con la pronta ordinanza del Sindaco di Brendola".

"Ringraziamo i Vigili del fuoco per il loro operato, hanno combattuto una battaglia contro il fuoco riuscendo con uno sforzo immenso a bloccare le fiamme e limitare i danni anche su altre aziende limitrofe di grosse dimensioni (triveneta cavi ecc.) - sottolineano i sindacati - Siamo vicini come Organizzazioni Sindacali e solidali con tutti i lavoratori dell’azienda dalla quale è deflagrato l’incendio, fortunatamente senza nessuna conseguenza per l’incolumità̀ dei dipendenti".

"Siamo inoltre preoccupati anche delle conseguenze ambientali per l’esalazione dei prodotti bruciati che hanno coinvolto non solo le aziende vicine ma anche abitazioni, esercizi e luoghi pubblici e la cittadinanza per alcuni km - proseguono i sindacati - Per questi motivi, le Organizzazioni Sindacali si rendono fin da subito disponibili per l’eventuale tavolo di confronto per verificare le ricadute lavorative delle aziende coinvolte e a mettere conseguentemente in campo tutti gli strumenti utili alla tutela dei lavoratori".