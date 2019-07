Ue: Farage, 'Conte non fa interessi Italia ma di Bruxelles'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Sono molto sorpreso dal comportamento del primo ministro italiano. Ho la sensazione che il premier Giuseppe Conte abbia un approccio molto diverso rispetto a quello dei due partiti che formano la sua coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Conte sembra essere incredibilmente il primo ministro più pro-Unione europea di tutti e non sembra nella maniera più assoluta essere euro-scettico. La mia forte impressione è che quasi sempre il primo ministro italiano non faccia nulla per difendere gli interessi nazionali del suo Paese e faccia solo quello che gli dicono a Bruxelles". Così il leader del Brexit Party, Nigel Farage, intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it, commenta le trattative tra Italia e Commissione europea che stanno portando ad evitare la procedura di infrazione.

Per Farage, indicare Conte a capo del governo italiano "è stata una scelta sbagliata" di M5S e Lega, poiché "non sta rappresentando gli elettori che hanno portato il M5S e la Lega al governo". E a chi gli domanda se sarebbe stato meglio un primo ministro come Di Maio o Salvini, "sarebbe meglio - replica - qualcuno un po' più forte che rappresentasse davvero gli interessi nazionali dell'Italia e degli italiani e non quelli dell'Unione europea. Penso che il signor Conte sia estremamente debole", conclude il numero uno del Brexit Party.