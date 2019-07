Inchiesta minori: Carfagna, 'stop scandalo affidi, governo decreti con urgenza'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - “L’indagine in corso a Reggio Emilia, che ipotizza spaventosi abusi istituzionali sui minori e nel sistema degli affidi, allarma il Paese, scuote le coscienze e pone l’urgente necessità di una rapida e profonda riforma dell’intero sistema di affido dei minori. Questa riforma deve riguardare sia i servizi sociali - che agiscono in base a una normativa ormai obsoleta - sia il sistema giudiziario quando coinvolge i minori. Ma, nel frattempo, occorre agire subito per affrontare questa grave emergenza. Serve una immediata indagine per conoscere il numero delle case famiglia, quello dei minori dati in affido e sulla base di quali motivazioni. Serve una immediata tutela per i bambini travolti da questo meccanismo". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia.