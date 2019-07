Ue: Meloni, 'per presidenza Parlamento Fi sostenga Zahradil'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Alla prima votazione per il presidente del Parlamento europeo il candidato della sinistra non è stato eletto. L'unico candidato non di sinistra, Jan Zahradil proposto dai Conservatori, è arrivato secondo con ben 100 voti in più di quelli previsti in partenza. Faccio un appello a Forza Italia: convergete sull'unico candidato di centrodestra e convincete altre delegazioni del Ppe a farlo. Basta regali alla sinistra". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.