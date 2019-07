Ue: Ronzulli (Fi), 'passa linea rigore, Conte a quale vertice ha partecipato?'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Il Presidente Giuseppe Conte dice di essere molto soddisfatto per le nomine Europee. Sostiene di essere riuscito, per la prima volta, a 'rompere' finalmente l’asse franco-tedesco. Dice. Nel frattempo Macron dichiara: 'Mai stata così profonda l’alleanza franco-tedesca'. E infatti... la Francia conquista la Bce e la Germania la Presidenza della Commissione Europea. Passa la linea Merkel-Macron. Passa - ancora- la linea del rigore, gattopardescamente. Ha il volto gentile - e più presentabile? - di due signore in ossequio alle esigenze di una parità di genere, ma la sostanza resta. L’Europa cambia per non cambiare. Ma in tutto questo....Conte a quale vertice ha partecipato?". Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.