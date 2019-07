Conti pubblici: Conte, 'Ue ci riconosce serietà e responsabilità'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno importante per l’Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, l’Europa ci riconosce serietà e responsabilità". Così il premier Giuseppe Conte, in un post su Facebook, commenta lo stop dell'Europa alla procedura d'infrazione sui nostri conti pubblici.

"La Commissione europea ha valutato positivamente - prosegue il presidente del Consiglio - il quadro dei conti pubblici per il 2019, che è stato certificato con l'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi".