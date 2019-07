Ue: Salvini, Giorgetti commissario? 'Tutti siamo in campo, Lega è squadra'**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Il nome di Giorgetti è in campo per il ruolo di commissario Ue che spetterebbe all'Italia? "Tutti siamo sempre in campo. Siamo una squadra, il bello della Lega è che siamo una squadra". Così Matteo Salvini risponde ai cronisti al suo arrivo a Palazzo Chigi.