Ue: Conte, in partita nomine ruolo rilievo per Italia, posto in board Bce

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "L'Italia ha giocato un ruolo di rilievo perché ha fermato un patto che era stato già preconfezionato, prendere o lasciare. A quel punto, saltato il patto, abbiamo avuto la possibilità di partecipare alla decisione finale e portare a casa un portafoglio di rilievo economico. Potremo in questo modo entrare nel cuore dell'economia europea e contribuire a cambiare le regole. In più abbiamo la prospettiva di avere un posto nel board della Banca centrale europea". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Tg1, commentando il ruolo dell'Italia nella partita delle nomine ai vertici dell'Ue.