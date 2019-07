Mostre, a Palermo 'La Rinascita dei Paladini' di Ida Saitta

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Venerdì 12 luglio, alle ore 11.30, in occasione del completamento della ridefinizione artistica dell'ingresso e degli spazi connettivi dell'ospedale dei Bambini, verrà presentato alla stampa il progetto 'La Rinascita dei Paladini', la cui realizzazione si è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. L’anticipazione alla Stampa precederà l’inaugurazione istituzionale del prossimo autunno, che avverrà in presenza del Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Ambasciatore di Palermo CulturE nel Mondo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli e la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, da sempre impegnata in ambito sanitario, della ricerca scientifica, sociale e del Welfare, educativo e formativo, culturale ed artistico.

‘Nella poetica di Ida Saitta è tangibile il forte legame dell’artista con la storia della Sicilia e del Mediterraneo. I Paladini ed i Pupi sono espressione di quello spirito epico, eroico e cavalleresco che, dalla Chanson de geste medievale ai grandi poemi del Boiardo e dell’Ariosto, ha improntato un’intera tradizione letteraria, musicale, figurativa, e in particolare teatral-popolare - dice Emanuele Francesco Maria Emanuele, che ha fortemente voluto il progetto - Le opere caratterizzate dai tipici colori del “Carretto Siciliano”, senza perdere l’originalità del segno che da sempre rende riconoscibile la Saitta, raccontano con grande sapienza stilistica quello che, nell’immaginario collettivo siciliano tra Ottocento e Novecento, rappresentava per le classi popolari siciliane la griglia d’interpretazione della realtà, un modello di riferimento per le azioni e i comportamenti quotidiani: i Paladini armati. Ecco perché questo progetto, da me fortemente voluto in una struttura sanitaria di eccellenza di Palermo, dedicata ai bambini, rappresenta non soltanto una meraviglia per gli occhi ma anche un vero e proprio documento storico-antropologico della cultura tradizionale siciliana.’

Il progetto è stato accolto favorevolmente dal Direttore Generale dell'Arnas Roberto Colletti, che dichiara: 'Il progetto prevede l'allestimento degli spazi comuni dell'Ospedale dei bambini ed in particolare della hall d'ingresso, oltre al miglioramento del servizio di accoglienza dei piccoli utenti e delle loro famiglie proprio al fine di soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini in un momento di particolare coinvolgimento emotivo. La riorganizzazione degli spazi, oltre all'intervento dell'artista Ida Saitta e dei suoi Paladini, data la grande carica identitaria e la facilità di comprensione dei soggetti da parte di un pubblico di adulti e bambini, riuscirà a rendere l'ambiente ospedaliero maggiormente accogliente avvicinando il pubblico al nostro staff utilizzando come medium l'arte contemporanea.'